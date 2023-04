Dietzhölztal-Ewersbach. Im Bebop Strassebersbach gibt es am Montag, 1. Mai, Free Jazz mit dem deutsch-japanischen Trio Schubert, Uchihashi und Kugel. Los geht es in der Hallstraße 4 in Ewersbach um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf im Bebop 26 Euro und an der Abendkasse 30 Euro.