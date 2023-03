Gemälde von Ivonne Orth in sehen

Dietzhölztal-Ewersbach. Die Künstlerin Ivonne Orth zeigt am Mittwoch, 26. April, in der Johanneskapelle in Ewersbach ihre Werke. Ivonne Orth ist eine Malerin, die abstrakte Bilder in Öl und Acryl zeigt. Sie liebt das Spiel mit kräftigen Farben ebenso wie ineinander übergehende Verbindungen und Nuancen. Begleitet wird der Abend musikalisch von Jördis Tielsch und Peter Schneider. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Bürgerstiftung Dietzhölztal freut sich über eine Spende.