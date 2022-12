Gottesdienste fallen aus

Dietzhölztal. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen finden die Gottesdienste an Silvester in Ewersbach und Mandeln nicht statt. Die evangelische Kirchengemeinde Ewersbach bietet daher an, stattdessen die Gottesdienste in Rittershausen und Steinbrücken zu besuchen und stellt Fahrgelegenheiten zur Verfügung. Für den Gottesdienst in Rittershausen (16.30 Uhr) stehen vor der Kirche in Mandeln bis 16.25 Uhr Fahrgelegenheiten bereit, für den Gottesdienst in Steinbrücken (18 Uhr) kann man bis 17.55 Uhr an der Margaretenkirche in Ewersbach den Fahrdienst nutzen. Der Rücktransport ist ebenfalls geregelt.