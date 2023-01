Hofkonzert in Steinbrücken

Dietzhölztal-Steinbrücken. Christian Stern veranstaltet in Verbindung mit der Bachwoche Dillenburg am Samstag, 28. Januar, sein drittes Hofkonzert im ehemaligen Reitstall in Steinbrücken (Dillenburger Straße 70). Beginn ist um 18 Uhr. Bernhard Klement singt populäre klassische Arien und das Klavierduo Ulrich Kögel/Wolfgang Schult erfreut mit vierhändiger Klaviermusik – vorzugsweise mit Tänzen von Brahms, Dvorak, Bizet und anderen. Der Eintritt ist frei.