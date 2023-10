Hofkonzert in Steinbrücken

Dietzhölztal-Steinbrücken. Das mittlerweile vierte Hofkonzert findet am Sonntag, 22. Oktober, auf dem Stern-Hof in Steinbrücken (Dillenburger Straße 70) statt. Um 18 Uhr werden Ulrich Kögel und Wolfgang Schult am Klavier vierhändige Werke von Hiller, Schunke, Bizet und Rheinberger darbieten. Tenor Bernhard Klement singt Lieder von Franz Schubert. Für eine kleine Verköstigung in der Pause ist im schönen Ambiente des ehemaligen Reitstalls gesorgt. Der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.