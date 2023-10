In Dietzhölztal steht der Verkauf des Rathauses an

Das Dietzhölztaler Rathaus in Ewersbach ist die längste Zeit Verwaltungssitz gewesen. Nun beraten die Gremien, was mit der Immobilie passieren soll.

Bis das Dorfzentrum am ehemaligen Bahnhof in Ewersbach gebaut ist, zieht die Verwaltung in Container. Nun soll über den Verkauf der Immobilie an der Hauptstraße beraten werden.