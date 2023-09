In Rittershausen gibt es jetzt einen Kinderrechteweg

Das Gemeinschaftsprojekt wurde kurz nach dem Weltkindertag mit einem Familiengottesdienst in der mit vielen Luftballons geschmückten Kirche gestartet. Denn auch Jesus habe die Kinder in die Mitte gestellt, als seine Jünger sie schon wegschicken wollten, erläuterte Pfarrerin Viola Gräf in ihren Eingangsworten. Das berichtete Holger J. Becker-von Wolff vom Öffentlichkeitsreferat für das Evangelische Dekanat an der Dill in einer Pressemitteilung.