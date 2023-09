Dietzhölztal-Ewersbach. Das Irish-Folk-Trio „Ayrgathan“ aus Dillenburg, tritt am Samstag, 16. September, im Bebop Strassebersbach auf. Das Trio spielt Klassiker und besondere Momente der Folkmusik mit besonderem Fokus auf irische Wurzeln. Los geht es um 20 Uhr in der Hallstraße 4 in Ewersbach. Der Eintritt ist frei.