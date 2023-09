Ist im Stauweiher Ewersbach eine Person ertrunken?

Vor Ort am Stauweiher sind inzwischen über 120 Einsatzkräfte, wie Christian Brömer Gemeindebrandinspektor in Dietzhölztal, mitteilt. „Passanten haben gesehen, wie jemand vermutlich untergagangen ist, mit den Armen gewedelt hat und danach nicht mehr zu sehen war“, teilt er mit. Am Rand des Stauweihers liege Bekleidung. „Wir nehmen die Sache sehr ernst.“