Dietzhölztal-Ewersbach. Der Singer-/Songwriter Janne spielt mit seiner Band am Samstag, 11. März, im Bebop Strassebersbach in Ewersbach (Hallstraße 4). Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro.