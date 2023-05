Dietzhölztal-Ewersbach. Die „Jazz Art Connection“ spielt am Samstag, 20. Mai, in der Musikgaststätte „Bebop Strassebersbach“ in der Hallstraße 4 in Ewersbach. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Die von vier hochkarätigen Musikern gegründete Band vereint den groove-lastigen und mitreißenden Klang des contemporary Jazz mit den schnellen und energievollen Melodien des traditionellen Swings.