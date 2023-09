Keine Hinweise auf Ertrunkenen im Stauweiher Ewersbach

Zwei Kinder hatten laut Müller am Dienstagabend ein ungewöhnliches „Wasserplätschern“ im Weiher wahrgenommen und vermutet, dass an dieser Stelle eine Person untergegangen sei. In ihrem Notruf um kurz vor 19 Uhr gaben die beiden Zeugen wohl zunächst auch an, gesehen zu haben, wie eine Person im Wasser mit den Händen wedelte. Einsatzkräfte entdeckten am Abend zudem ein Badehandtuch und Badelatschen am Ufer des Stauweihers, allerdings nicht beieinander. All dies führte dazu, dass die Retter den Einsatz nach Aussage von Christian Brömer, Gemeindebrandinspektor in Dietzhölztal, „sehr ernst“ nahmen.