„Lilar“ - Eine Region liest ein Buch

Dietzhölztal-Ewersbach. Die Roderich Feldes Gesellschaft lädt zu einer weiteren Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Eine Region liest ein Buch“ ein. Gegenstand der Lesungen ist der Roman „Lilar“ von Roderich Feldes. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Johanneskapelle Ewersbach statt. Die Vorleser des Romans „Lilar“ sind Annelie Geyer, Harro Schäfer, Klaus Petri, Albrecht Thielmann und Achim Gutbrod Außerdem trägt Harro Schäfer ein lyrisches Gedicht eigener Produktion in Dialekt vor.