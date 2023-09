Livekonzert mit Big Yuyu im Bebop

Dietzhölztal-Ewersbach. Big Yuyu, die Bluesband von Mallorca, spielt am Sonntag, 1. Oktober, im Bebop Strassebersbach. 2006 auf Mallorca gegründet, einem der schönsten Orte im Mittelmeerraum, der nicht nur seit den 1960er Jahren als eines der wichtigsten Touristenziele der Welt bekannt ist, sondern auch für seine lebendige Musikszene, in der Blues eine wichtige Rolle spielt. Seit ihrer Gründung kann die Band mit Stolz sagen, dass sie über 3000 schweißtreibende Blues-Nächte hinter sich hat, in denen sie in den besten Clubs und Festivals Spaniens aufgetreten ist und durch Deutschland, Holland, Großbritannien und die Schweiz getourt ist. Big Yuyu ist eine Band, die aus Musikern besteht, die lieben, was sie Abend für Abend tun und Musik mit Seele und Leidenschaft spielen. Eine solide rhythmische Sektion aus Esteve Huguet am Schlagzeug und Juan Amaro am Bass, sowie Jordi Alvarez als ausdrucksstarken Sänger und Gitarristen. Sie präsentieren ihr in der Corona-Zeit entstandenes Album „Down South City“ – wohl das persönlichste Album der Band. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.