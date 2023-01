Musikklassen der Holderbergschule kennenlernen

Eschenburg-Eibelshausen. Die Holderbergschule stellt am Donnerstag, 9. Februar, die Musikklassen vor. Um 19 Uhr können sich die Eltern der zukünftigen Fünftklässler mit ihren Kindern unverbindlich über das Konzept Musikklassen informieren. Mit über 100 Musikklassenschülern der Jahrgänge 5 bis 8 stellen die Musikklassen einen festen Bestandteil des pädagogischen Konzepts der Holderbergschule dar. Als zertifizierte Schule mit Schwerpunkt Musik bietet die Holderbergschule qualifizierten Instrumentalunterricht in Kleingruppen und einen zweistündigen Musikunterricht pro Woche an.