Nach Messerattacke: Aus 15 Monaten Haft wird ein Freispruch

In und vor dem "Bierbrunnen" in Ewersbach kam es im November 2021 zu einem Streit, bei dem ein Schlichter verletzt wurde. Ein heute 44-jähriger Dietzhölztaler wurde für seinen Einsatz eines Messers in erster Instanz in Dillenburg zu einer 15-monatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt, bei der Berufungsverhandlung in Limburg dann allerdings freigesprochen.