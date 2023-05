Pfingstbraut und Maimann in Mandeln

Dietzhölztal-Mandeln. In Mandeln richten jeweils die Kinder der siebten Klassen dem Pfingstbrauch „Pfingstbraut und Maimann“ aus. In diesem Jahr wird an Pfingstsonntag (28. Mai) um 9 Uhr das Maigebund an der Vogelschutzhütte gebunden. Um 14 Uhr ist Abmarsch der Maigebünder Richtung Dorfgemeinschaftshaus. Dort gibt es anschließend Kaffee und Kuchen. An Pfingstmontag findet das „Pfingstbraut und Maimann-Fest” für alle Kinder statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend gemeinsam gefeiert und gegessen wird.