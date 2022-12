Rathaus Ewersbach ist "zwischen den Jahren" auf

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH. Dietzhölztal-Ewersbach (rade). Rathaus und Bauhof in Ewersbach bleiben am nächsten Freitag (16. Dezember) geschlossen. "Zwischen den Jahren" - also vom 27. bis 30. Dezember - sind die Türen der Gemeindeverwaltung dagegen geöffnet, wie Bürgermeister Andreas Thomas in den Ausschüssen mitgeteilt hat.