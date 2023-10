Selbstverteidigung beim TV Ewersbach

Dietzhölztal-Ewersbach. Der Turnverein Ewersbach (TVE) bietet am 7. Oktober ein Schnuppertag der Selbstverteidigungsgruppe für Kinder und Jugendliche / Erwachsene an. Der Kurs dauert von 14 bis 17 Uhr. Geleitet wird die Gruppe von Diplom Fachsportlehrer Tarek Zahreddin. Die Teilnahme am Schnuppertag ist ohne Anmeldung möglich. Eingeladen sind alle Interessierten. Weitere Infos in der App „Das Dietzhölztal-vereint“ oder auf der Homepage des TVE.