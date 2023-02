Dietzhölztal-Ewersbach. Musikalisches und Kulinarisches - diese Kombination verbirgt sich hinter dem neuen Format der „Soirée um sieben“, das Kantor Joachim Dreher und Professor Johannes Monno in diesem Jahr in der Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill etablieren wollen. An vier Freitag Abenden werden unterschiedliche circa 40 minütige musikalische Programme dargeboten, die anschließend in ein dazu inhaltlich passendes kulinarisches Angebot münden. Den Auftakt dazu bildet die erste „Soirée um sieben“ am Freitag, 24. Februar, in der katholischen Kirche in Ewersbach um 19 Uhr. Professor Johannes Monno (Gitarre) und Pfarrer Simon Schade (Texte) nähern sich dem Thema Geschmack literarisch, musikalisch und auch kulinarisch. Anschließend werden Fastenbrezeln und Getränke gereicht.