Stammtisch der Geschichtswerkstatt startet im Bebop

Dietzhölztal-Ewersbach. Am Donnerstag, 28. September, startet der neue Stammtisch der Geschichtswerkstatt Dietzhölztal Neuhütte e. V.. Das Jazz-Café „Bebop“ nutzt die historischen Räume der alten Brauerei Völpel in der Hallstraße 4 in Ewersbach. Geschichtsinteressierte treffen sich hier einmal im Monat ab 19 Uhr zum Austausch und Plaudern. Dabei stellt sich die Geschichtswerkstatt mit ihren verschiedenen Arbeitsgruppen vor. Bei diesen monatlichen Treffen werden neben verschiedenen Vorstandsmitgliedern auch themenbezogen verschiedene „Fachleute“ eingeladen, die ihr Wissen über die facettenreiche und bewegte Geschichte der Region in gemütlicher Runde gerne weitergeben. So möchte sich die Geschichtswerkstatt mit ihrer Arbeit einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Es sind alle willkommen, die etwas zur über 2500-jährige Geschichte von Dietzhölztal und darüber hinaus erfahren oder mitteilen möchten, unabhängig davon, ob sie Vereinsmitglied sind.