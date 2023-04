Was der Osterhase aus Mandeln zu Ostern zu sagen hat

Danke, dass du so knapp vor Ostern Zeit für uns hast. Wie geht es da einem Osterhasen, für den dieses Fest die arbeitsreichste und stressigste Zeit des Jahres ist?

Ich mache mich natürlich hübsch, was denkst du denn? Der Stallschmutz wird aus dem Fell gebürstet und ich schlafe ordentlich aus. Mein Ziel ist es schließlich, Deutscher Meister zu werden.

In deinem normalen Leben bist du ja auch viel unterwegs, oder? Du trittst auch auf Ausstellungen vor Publikum und Preisrichtern auf. Wie bereitest du dich darauf vor?

Welcher Rasse gehörst Du an?

Na, weil sie eben so aussehen. Wir können sie übrigens unabhängig voneinander bewegen und in verschiedene Richtungen drehen. Dadurch kann ich super hören. Deshalb wird mich auch niemals ein Mensch auf frischer Tat – beim Eierverstecken – erwischen.

Oh, da gibt es ganz viele. Mein Fell ist dichter und glänzt viel schöner. Außerdem sind Feldhasen merklich größer und schlankere Tiere. Auch ihre Ohren und Beine sind länger und kräftiger als unsere. Aber letztendlich kommen wir alle aus der Familie der Hasen. Die Zuchtform geht zurück bis ins Altertum, als die alten Römer Kaninchen hielten, um sie später zu verspeisen.

Was ist eigentlich mit deinen Verwandten, den Feldhasen? Gibt es da Unterschiede?

Klingt ja interessant. Aber sag mal, warum bringt eigentlich der Osterhase die Eier?

Das war nicht immer so. Früher haben, je nach Region, auch andere Tiere, wie der Hahn oder der Fuchs, die Ostereier gebracht. Aber mal ehrlich: Ich bin viel niedlicher als so ein Hahn, und der Fuchs hat die Eier wahrscheinlich alle gefressen, sodass nichts mehr für die Kinder übrigblieb. Mit mir kann es keiner aufnehmen, also bleibe ich der Osterei-Überbringer.