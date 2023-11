Was wird aus den Brandhäusern in Steinbrücken?

In Steinbrücken an der Ortsdurchfahrt stehen auch zwei Jahre nach dem Brand die Ruinen.

Auch zwei Jahre nach dem Feuer an der Ortsdurchfahrt ist nicht geklärt, was mit den Ruinen in Dietzhölztal passiert. Das Rathaus hat erneut den Anwalt der Eigentümerin kontaktiert.