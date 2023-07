Wehren haben Waldbrand in Steinbrücken schnell gelöscht

Auf rund 250 Quadratmetern hat am Dienstag der Wald auf dem Sasenberg gebrannt. (© Gemeinde Dietzhölztal)

Am Dienstagnachmittag brennen am Sasenberg trockene Holzreste. Es ist nicht der erste kleinere Waldbrand an der Erhebung zwischen Ewersbach, Steinbrücken und Eibelshausen.