110 THW-Kräfte proben in Frohnhausen den Ernstfall

Dillenburg-Frohnhausen. Die verheerenden Waldbrände zwischen Dillenburg und Haiger haben im Sommer vergangenen Jahres weit über tausend Einsatzkräfte in Atem gehalten. Allein 47 Hektar groß war das Gebiet zwischen Frohnhausen und Niederroßbach, in dem das Feuer wütete. Im Nachgang zu den Waldbränden hat es nun am Wochenende eine großangelegte Übung des Technischen Hilfswerks (THW) in Frohnhausen gegeben, bei der 110 Helfer aus drei Bundesländern im Einsatz gewesen sind.