17. Dillenburger Weinfest steigt im Hofgarten

Neu dabei ist in diesem Jahr „Heritage – Die Erbse“ mit Flammkuchenvariationen. Der Förderkreis Dillenburg als Ausrichter bewirtet wie auch im Vorjahr einen eigenen Stand und versorgt die Gäste mit wein- und sekthaltigen Getränken, Kaffeespezialitäten sowie kleinen Snacks. Für Stimmung will das „City Rhythm“ rund um Anita Vidovic und Entertainer Frank Mignon sorgen, die am Samstag im Dreiergespann gemeinsam mit Christoph Heftrig am Saxofon auftreten – das Tanzbein darf ausdrücklich geschwungen werden. Mehr Infos gibt es unter www.dillenburg.live.