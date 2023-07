18-Jähriger kracht auf A45 bei Dillenburg in Sperranhänger

DILLENBURG. Die Fahrbahnsperrung auf der Sauerlandlinie war mehrfach angekündigt, trotzdem hat es gekracht. Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mercedesfahrer auf der A45 in einen Sperranhänger gefahren. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Olpe war gegen 1.30 Uhr von Herborn in Richtung Dillenburg unterwegs. Offensichtlich hatte er die vorherigen Beschilderungen nicht wahrgenommen und krachte mit seiner E-Klasse in den an einen Lkw angehängten Warner. Der 66-jährige Mitarbeiter im Lkw kam mit Prellungen und einem Schock davon. Die Schäden am Benz belaufen sich auf rund 50.000 Euro, die Schäden an Lkw und Warner auf weitere 35.000 Euro.