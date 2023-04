2. Dillenburger Märchenfest auf dem Schlossberg

Das Fest beginnt am Pfingstsonntag und -montag jeweils um 11.30 Uhr. Am Sonntag um 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr sowie am Montag um 12 und 15 Uhr zeigt das Fähnlein zu Dillenburg auf der Freilichtbühne das Märchenmusical „Rotkäppchen“ von Jan Radermacher.