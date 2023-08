2026 soll das Eilsabeth-Hospiz in Dillenburg öffnen

Dillenburg. Seit vielen Jahren ist der Bedarf für ein stationäres Hospiz im ehemaligen Dillkreis deutlich. Der Kreisausschuss hatte in seiner Altenhilfeplanung für das Jahr 2017 eine entsprechende Handlungsempfehlung gegeben, erläutert Peter Bittermann in einer Pressemitteilung. Er ist Geschäftsführer der Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH, als Träger eines künftigen Hospizes. Die Stadt Dillenburg hatte ein geeignetes Grundstück in der Nachbarschaft des Seniorenheims Haus Elisabeth zur Verfügung gestellt. Das Büro Keul + Müller aus Aßlar hat die Einrichtung mit zwölf stationären und zwei Tageshospizplätzen geplant. Nun wird der Bauantrag vorbereitet. Die Eröffnung des Hospizes ist für 2026 geplant.