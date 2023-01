21 Feuer- und 45 Rettungsdienst-Einsätze im Lahn-Dill-Kreis

Heckenbrände forderten die Feuerwehr in Braunfels dreimal, die Feuerwehren in Wetzlar, Aßlar und Hohenahr zweimal sowie in Dietzhölztal und Eschenburg einmal. Weitere zehn Feuer gab es in Solms, Dillenburg, Herborn, Dietzhölztal, Waldsolms, Eschenburg, Braunfels und Wetzlar. Meist brannten Mülleimer, in Dillenburg war eine Gartenhütte in Brand geraten. In Solms brannte das Dach einer Garage, vier Personen mussten aus dem angrenzenden Gebäude gerettet werden.