DILLENBURG-OBERSCHELD. Ein unbekannter Täter hat in Oberscheld einen schwarzen Audi Q5 zerkratzt, der am Samstag von 3 und 11 Uhr in der Bahnhofsstraße vor der Hausnummer 10 gestanden hat. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 02771-9070.