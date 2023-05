5000 Euro Preisgeld für das neue Dillenburger Geläut

Belohnt worden sei das konsequente Umsetzen eines Spendenkonzepts, erläutert die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Gewürdigt worden seien sowohl die Repositionierung einer seit 2013 laufenden Spendenaktion als auch die Vielfalt dieses Konzepts. „5000 Euro Preisgeld lässt nun das Spendenbarometer und die Motivation der Projektgruppe, weiterzumachen, kräftig steigen und das finale Ziel, der ,Neue Klang über der Stadt’ rückt in die nahe Zukunft“, heißt es in der Mitteilung.