A45: Baustelle an der Anschlussstelle Dillenburg 

Dillenburg. Die Autobahn Westfalen beginnt am Montag, 19. Juni, mit einer Vorabmaßnahme für den Ersatzneubau der Talbrücke Sechshelden. Bevor die eigentliche Baumaßnahme im Herbst diesen Jahres beginnen soll, sind Fahrbahnerneuerungen im Bereich der Anschlussstelle Dillenburg in Fahrtrichtung Dortmund notwendig. Dafür wird eine Baustellenverkehrsführung mit verengten Fahrspuren eingerichtet. Die Vorabmaßnahme ist in vier Bauabschnitte eingeteilt und dauert rund zehn Wochen.