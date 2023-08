Abschied an der Otfried-Preußler-Schule in Dillenburg

Dillenburg. Elisabeth Cloos ist als Rektorin der Otfried-Preußler-Schule (OPS) in Dillenburger in den Ruhestand verabschiedet worden. Dies geschah gleich auf dreifache Weise, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung: Schulamtsdirektorin Ursula Saathoff übernahm den offiziellen Part und übergab ihr als Dank die entsprechende Urkunde. Zuvor hatte sie auf Cloos‘ Laufbahn in 44 Dienstjahren, davon 23 Jahren Schulleitungsarbeit, zurückgeblickt. Sie war zunächst Konrektorin und seit 16 Jahren Schulleiterin. Saathoff würdigte ihren gradlinigen und konsequenten Einsatz für die Belange ihrer Schüler und deren Familien. Eine rege Bautätigkeit im und am Schulgebäude sowie auf dem Außengelände habe die Zeit von Cloos als Leiterin gekennzeichnet. Ein besonderes Kollegium habe gemeinsam mit den Schülern dafür gesorgt habe, dass sie stets mit Freude den Weg zur Arbeit angetreten habe.