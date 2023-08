Abschluss des Dillenburger Orgelsommers mit Petra Denker

Dillenburg. Am Sonntag, 3. September, endet der Dillenburger Orgelsommer 2023 mit einem Konzert von Petra Denker. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Im Anschluss steht das historische Gotteshaus für Interessierte zur Besichtigung bereit. Wie bei allen Konzerten des Orgelsommers ist der Eintritt frei, am Ausgang wird lediglich um eine Spende gebeten.