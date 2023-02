Aktion in Dillenburg: Weg mit den Schubladenhandys

Beim Abbau gelangen schädliche Stoffe in die Umwelt und beeinträchtigen damit die lokalen Ökosysteme. Liegen alte Geräte ungenutzt in Schubladen herum zurück, so sind deren Rohstoffe verloren. Ab sofort und noch bis zum 6. April kann man daher im Weltladen in der Hauptstraße 93 in Dillenburg nicht mehr genutzte Handys und Smartphones in eine Sammelbox einwerfen. Diese werden anschließend an ein zertifiziertes Recycling-Unternehmen geschickt.