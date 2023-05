Alexander Cunz rückt in IHK-Spitze vor

Alexander Cunz studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 2003 bis 2006 Betriebswirtschaft bei StudiumPlus in Wetzlar und startete so seine Karriere bei der IHK Lahn-Dill. Von 2008 bis 2010 erwarb er den Abschluss Master of Business Administration (MBA) in der Fachrichtung Sanierungs- und Insolvenzmanagement an der FH Koblenz (RheinAhrCampus Remagen). In seiner Funktion als Bereichsleiter zeichnet er seit sieben Jahren für die Referate Konjunktur, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und -förderung, Steuern sowie den internationalen Bereich verantwortlich und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in den Servicezentren der drei Geschäftsstellen der IHK-Lahn-Dill.