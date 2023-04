Alles über Bienen lernen

Dillenburg-Niederscheld. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland lädt zu einer circa dreistündigen Wanderung rund um die Welt der Bienen ein. Es gibt zwei Termine, am Montag, 8. Mai, und am Sonntag, 21. Mai. Abmarsch ist jeweils um 10.30 Uhr am Freizeitgelände „Hustenbach“ in Niederscheld. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder (geeignet ab 8 Jahre) sind es 10 Euro. Anmelden kann man sich online unter ras53@web.de oder per Telefon unter 0157-81606240. Dort gibt es auch weitere Informationen.