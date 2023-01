Allianzgebetswoche bietet viele Gottesdienste

Auch in Donsbach finden dazu Gottesdienste statt: Dienstag, 10. Januar, 19.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, „Freude an der Schöpfung, an Jesus Christus, Freude als Frucht des Heiligen Geistes“ (Pfarrer Friedhelm Ackva). Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, CVJM-Vereinshaus, „Zur Freude geschaffen“ (Prediger Radi Stefanovic). Donnerstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, CVJM-Vereinshaus, „Freude über die Erlösung“ (Markus Wäsch). Samstag, 14. Januar, 9.30 Uhr, Gebetsfrühstück in der Methodistischen Gemeinde, „Freude im Miteinander“ (Beate Lasch). Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr, Abschlussgottesdienst) in der Methodistischen Gemeinde, „Ewige Freude“ (Pfarrer Friedhelm Ackva).