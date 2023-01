Auf geschichtlichen Spuren der Vorfahren in Frohnhausen

Einer seiner Enkel, nämlich Friedrich Strackbein (1809 bis 1872), ist mit Frau und Kindern am 18. Juni 1851 mit dem Schiff „Reform“ von Bremerhaven aus nach Amerika ausgewandert. Er war Mitgründer der Stadt Frederiksburg in Texas. Wesley Strackbein ist in Frederiksburg geboren und lebt heute in Aransas Pass, etwa 300 Kilometer südlich von Frederiksburg im Süden von Texas. Er ist mit seiner Frau Micah während einer Hochzeitsreise durch Deutschland zu Besuch nach Frohnhausen gekommen und hat dort auch andere Strackbein-Nachkommen kennengelernt. Zugleich war die Reise nicht nur eine in die Familiengeschichte, sondern auch in die europäische Historie: Wesleys Schwestern haben ein Buch über Martin Luthers Ehefrau mit dem Titel „Katharina von Bora – The Morning Star of Wittenberg“ herausgegeben. Nun wollte sich Wesley Strackbein bei seiner Reise nach Deutschland auch die originalen Schauplätze zur Geschichte der Reformation anschauen.