Ausstellung zu 75 Jahren EKHN 

Anfang Oktober hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ihren 75. Gründungstag in Friedberg gefeiert. In einer Wanderausstellung wird die wechselvolle Geschichte dargeboten. Auf zwölf Tafeln unter dem Motto „Erzähl‘ mir mehr!“ werden Gesichter, Orte und Entscheidungen der Landeskirche bewahrt. Von Montag, 16. Januar, bis zum 31. Januar kann man die Ausstellung in der Schalterhalle der VR Bank Lahn-Dill eG, Hauptstr. 65, in Dillenburg besuchen. Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von 9 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr.