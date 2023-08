Awo Lahn-Dill bietet zwei Kurse in Dillenburg an 

Dillenburg. Die Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill bietet zwei neue Kurse in der AWO-Kita am „Zwingel“ in Dillenburg an. Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse fbs@awo-lahn.de, telefonisch unter 02772-959646 und online auf www.awo-lahn-dill.de anmelden und informieren.