B253: Experten überprüfen Hochstraße in Dillenburg

Für Mittwoch, 12. Juli, sind die Arbeiten unter anderem auf der Abfahrtsrampe von der B253 aus Richtung Frankenberg kommend auf die B277 in Richtung Dillenburg vorgesehen. In der letzten Phase der Brückenprüfung, die für Donnerstag, 13. Juli, eingeplant ist, wird unter anderem auf der Abfahrtsrampe von der B253 aus Richtung Frankenberg kommend auf die B277 in Richtung Haiger/Siegen gearbeitet. Während diese Auf- und Abfahrten gesperrt sind, wird der Verkehr ebenfalls über den Kreisel bei Haiger-Sechshelden beziehungsweise den Kreisel am Nordportal des Schlossbergtunnels Dillenburg umgeleitet.