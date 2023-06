Beim Mitsingprojekt mitmachen

Dillenburg. Wer schon immer einmal im Chor singen wollte kann dies in einem Mitsingprojekt in Dillenburg ausprobieren. An drei Terminen können Interessierte gemeinsam mit der Johanniskantorei Dillenburg einfach singbare Stücke kennenlernen, die Aufführung findet dann in einem Gottesdienst statt. Die Probentermine sind jeweils donnerstags am 29. Juni, 6. Juli und 13. Juli von 19.45 bis 21 Uhr im Gemeindehaus Zwingel in Dillenburg. Der Gottesdienst findet am 16. Juli um 10.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Die Teilnahme am Chorprojekt ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es bei Chorleiterin Petra Denker per E-Mail an petra.denker@ekhn.de oder unter Telefon 02771-8018818.