Benefizkonzert „Joyful bells“

Dillenburg. Die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg lädt für Sonntag, 5. März, zu einem Benefizkonzert ein. Beginn ist um 17 Uhr in der evangelische Stadtkirche. Zu Gast ist der Handglockenchor Hüttenberg unter Leitung von Jonathan Harfst. Unter dem Titel „Joyful bells“ spielt der Chor sowohl traditionelle amerikanische Lieder als auch Arrangements von aktuellen Popsongs, unter anderem von Elton John und Adele. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch das Chorensemble des Johanneum-Gymnasiums in Herborn und den Figuralchor Dillenburg. Petra Denker spielt außerdem an der Orgel Werke von Johannes Matthias Michel und Andrew Fletcher. Hierbei handelt es sich um Stücke, bei denen Glockentonfolgen die Grundlage bilden. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang erbittet die Kirchengemeinde eine Spende für die neuen Glocken in der evangelischen Stadtkirche.