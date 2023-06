Beratung für Kranke und Behinderte nun auch in Dillenburg

Bisher werden Beratungsgespräche in den Räumlichkeiten des IB in Wetzlar geführt. Aufgrund der Nachfrage auch im nördlichen Lahn-Dill-Kreis wird das Beratungsangebot ausgeweitet und findennach telefonischer Terminvereinbarung unter Telefon 06441-4454910 auch in Dillenburg in der Maibachstraße 9 statt. In Einzelfällen können Beratungsgespräche auch bei Ratsuchenden zu Hause stattfinden. Ebenso können sich Klienten am Telefon oder per Videoanruf beraten lassen.