Besserer Empfang im Dillenburger Schlossbergtunnel gefordert

Dillenburg. Im Atlantiktunnel in Norwegen kann man 250 Meter unter der Meeresoberfläche nahezu alle Radiosender, die das Land zu bieten hat, in hoher Qualität hören. Auch Internet- und Telefonnutzung ist möglich. Im Schlossbergtunnel in Dillenburg empfangen Autofahrer einen Radiosender, und regelmäßig brechen Telefonate ab. Das soll anders werden.