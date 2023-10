Bildbericht zum Lutherweg

Dillenburg. Der nächste „Kulturstammtisch“ vom Freundeskreis ehemaliger Mitglieder des Bundes der Vertriebenen (BdV) findet am Dienstag, 31. Oktober, im Cafe Eckstein in Dillenburg (Königsberger Straße 9) statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Nach dem Kaffeetrinken zeigt der Herborner Wolfgang Post einen Bildbericht über den „Lutherweg 1521“. Der Lutherweg 1521 orientiert sich in seinem Verlauf an der Reiseroute Martin Luthers zum Reichstag nach Worms. Mehr dazu gibt es im Internet unter www.Lutherweg1521.de. Interessierte Gäste sind willkommen.