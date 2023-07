Bilderausstellung „Formen & Farben“ in der IHK

Dillenburg-Manderbach. Es wird bunt: Mit „Formen & Farben“ eröffnet die IHK Lahn-Dill am Dienstag, 25. Juli, den dritten und letzten Teil ihrer Ausstellungsreihe. In Zusammenarbeit mit Künstlern der Künstlergilde Herborn, werden Bilder in unterschiedlichen Techniken in den Fluren der Kammer präsentiert. Interessierte sind um 17 Uhr zu einer Vernissage am Nebelsberg 1 eingeladen. Eröffnet wird die Veranstaltung von IHK-Vizepräsident Klaus-Achim Wendel, musikalisch untermalt von Florian Drolsbach am Piano . Um Anmeldung bei Tanja Winkler unter Telefon 02771-8421120 oder winkler@lahndill.ihk.de wird gebeten. Ab Mittwoch, 26. Juli, kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der IHK Lahn-Dill, Montag bis Freitag von 7.45 Uhr bis 16.30 Uhr besucht werden. Die Künstlergilde Herborn ist ein seit über 30 Jahren bestehender Zusammenschluss von Malerinnen und Malern aus der Region mit der Absicht, eigene Arbeiten zu präsentieren und das künstlerische Schaffen zu fördern.