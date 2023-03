Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Dillenburg

Dillenburg. Die Stadtbücherei Dillenburg lädt für Donnerstag, 30. März zum Bilderbuchkino ein. Vorgestellt wird das Buch „Ach Du buntes Ei! – Überraschung für Opa Osterhase“ aus dem Esslinger-Verlag. Die Veranstaltung eignet sich für Kinder ab drei Jahren. Im Anschluss möchte das Team der Bücherei mit den Kindern und den Eltern noch eine kleine OsterÜberraschung basteln. Dazu sollten Scheren und Kleber möglichst von zu Hause mitgebracht werden. Das Bilderbuchkino startet um 15 Uhr in der Bücherei am Untertor, der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 02771-800435 oder per E-Mail an buecherei@dillenburg.de wird gebeten.